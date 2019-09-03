روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز “سو 25” في إقليم ستافروبل جنوبي البلاد، والبحث مستمر عن طياريها اللذين قفزا بالمظلة.

وذكرت وزارة الدفاع، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة طلعة تدريبية دورية، مشيرة إلى أنها لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن مصدر قوله إن الاتصال بالطائرة فقد قبل تحطمها، فيما ذكر مصدر من الأجهزة الأمنية في المنطقة، أن طائرة مروحية تشارك في عمليات البحث، وعثرت على مكان تحطم الطائرة.

وقال إن فريق البحث الجوي على متن المروحية، لم يتمكن من مشاهدة مظلتي القفز في محيط الطائرة المتحطمة، مؤكدا أن البحث عن الطيارين لا يزال مستمرا، جوا وبرا.

وتعتبر طائرة “سو 25 أو بي” نسخة التدريب القتالية عن الطائرة الهجومية “سو 25” بطاقم يتكون من طيارين اثنين، ومطورة من شركة “سوخوي”.

و”سو 25″ مخصصة لتدمير الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة، والأهداف الجوية محدودة السرعة.

المصدر: وكالات