ليبيا – قام رئيس المجلس التسييري لبلدية الزنتان المكلف من الحكومة المؤقتة خالد محمد بوغليليش أمس الأثنين برفقة رئيس مجلس الأعيان قبائل الزنتان عمر بالعيد وفوزي محمد الغناي عضو المجلس التسييري للبلدية بزيارة عمل إلى المقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في مدينة بنغازي.

رئيس المجلس التسييري لبلدي الزنتان ورئيس مجلس أعيان قبائل مدينة الزنتان عرضا وفقاً لجهاز النهر الصناعي على رئيس اللجنة الاداريه للجهاز كيفية معالجة المختنقات والنقص الحاد لمياه الشرب داخل بلدية الزنتان التي يعاني منها المواطن منذ مده.

وتناول الإجتما وضع بعض المقترحات والحلول التي وافق عليها رئيس اللجنة الاداريه للجهاز ، متعهداً بتزويد مدينة الزنتان بالمياه وتوصيلها الي الخزانات الخاصه وفق احتياجات المدينة.