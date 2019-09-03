ألمانيا – انتقد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق، بشأن تحركات ناديه في سوق الانتقالات.

وتحدث الدولي البولندي قبل بضعة أسابيع عن حاجة فريقه الملحة للدعم بصفقات جديدة هذا الموسم، وذلك قبل أن يتحرك النادي بالفعل لضم الثلاثي فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش ومايكل كويسانسي.

وخلال مقابلة مع صحيفة كيكر، علق حميديتش على تصريحات ليفاندوفسكي، قائلًا “لقد أخبرته بألا يكون قلقًا بشأن ما أقوم به رفقة إدارة النادي”.

وأضاف “بالتأكيد تحدثت إليه بشأن تصريحاته التي لم يكن ينبغي عليه قولها على الملأ، لأنه لم يكن مضطرًا لذلك، أعتقد أنه فهم الرسالة”.

وبعد تصريحات الدولي البولندي ببضعة أسابيع، أقدم النادي البافاري على تحصينه بتمديد عقده حتى عام 2023، لضمان بقائه داخل ملعب أليانز أرينا لأطول فترة ممكنة.

وبرر حميديتش إقدام بايرن على ضم المواهب الشابة أمثال يان فيات أرب وألفونسو ديفيز وكويسانسي بقوله “إذا لم نفعل ذلك، سيكون الأمر شديد الصعوبة بالنسبة لنا لاحقًا، لأنه لا يمكننا إنفاق مئات الملايين كل صيف”.

المصدر: كووورة