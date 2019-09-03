فيينا – تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتخوفات المتعاملين والمستهلكين من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وبدأ البلدان، الأحد الماضي، تبادل فرض رسوم وجمارك على نسبة من وارداتهما، بعد فشل مباحثات الجانبين للتوصل إلى اتفاق ينهي التوترات.

وبحلول الساعة (09:00 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 0.95 بالمئة أو 58 سنتا إلى 58.11 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.20 بالمئة أو 65 سنتا إلى 54.45 دولارا للبرميل.

وتعد الولايات المتحدة حاليا، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 17.5 مليون برميل، تتبعها الصين ثانيا بمتوسط يومي 12.5 مليون برميل.

الأناضول