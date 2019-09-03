ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد خلال لقائه سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن اليوم الثلاثاء آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

عماري زايد أكد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على موقف الحكومة الواضح في التصدي لما تم وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة الى العاصمة) وحسم المعركة عسكريا بدحر من وصفه بـ “المعتدي” .

وأشار إلى المسار السياسي الذي يعد له المجلس الرئاسي بمشاركة كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع لإنجاز مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحالية.

وتطرق اللقاء إلى زيادة حجم التعاون بين البلدين في عديد المجالات لاسيما التعليم والعمل على زيادة عدد الموفدين من الطلبة الليبيين إلى تركيا ليشمل تخصصات العلوم الإنسانية والشريعة الإسلامية.

وبدوره،شدد عضو المجلس الرئاسي على ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال المواصلات والكهرباء بعودة الشركات التركية وتسريع عمل لجنة مراجعة العقود المتعثرة مع الشركات التركية.

واستعرض المجتمعون الوضع الدولي والتحركات السياسية للدول المعنية بالملف الليبي وأهمية التنسيق بين ليبيا والدول الداعمة لها في جهودها لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد وإنهاء ما وصفوها بـ” حالة التمرد”.