فلسطين – نددت وزارتا “الخارجية” و”الأوقاف” الفلسطينيتين، الثلاثاء، بنية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالتا في بيانين منفصلين، إن الزيارة “عنصرية”، و”تصعيد خطير” من قبل إسرائيل.

ويعتزم “نتنياهو” زيارة مدينة الخليل وبلدتها القديمة وللمسجد الإبراهيمي، الأربعاء، للمشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين للأحداث التي جرت عام 1929، وأسفرت عن مقتل نحو 60 يهوديا من سكان المدينة.

ووقعت تلك الأحداث، خلال ثورة “البراق”، التي اندلعت احتجاجا على عمليات تهويد فلسطين، من قبل بريطانيا، والحركة الصهيونية.

وقالت “الخارجية”، في بيانها، إن الزيارة “استعمارية عنصرية بامتياز يقوم بها نتنياهو في أوج معركته الانتخابية (في 17 الشهر الجاري) في محاولة لاستمالة الأصوات من اليمين واليمين المتطرف لصالحه”.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار “مخططات إسرائيل لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي”.

بدورها، حذرت وزارة الأوقاف، من “خطورة الزيارة”.

وطالبت في بيان صحفي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بـ”تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في الخليل”.

ووصفت الزيارة بـ “التصعيد الخطير، ومساس بمشاعر المسلمين وجرّ المنطقة لحرب دينية ستكون لها عواقب كبيرة”.

وقال فلسطينيون يسكنون البلدة القديمة في الخليل، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بإجراءات تضييقية تمهيدا لزيارة “نتنياهو”، كإغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين وحظر التجوال والتحرك.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، الأول خاص بالمسلمين ويمتد على 45% من مساحة المسجد، وآخر خاص باليهود على المساحة المتبقّية (55%).

وجاء التقسيم على خلفية قتل مستوطن يهودي لـ29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

الأناضول