ليبيا – أصدرت النقابة العامة للنقل الجوي بيانها رقم ( 03 ) لسنة 2019 بشأن ” الهجمات المتكررة ” على مطار معيتيقة الدولي.

وعبّرت النقابة عن أمانيها بأن يعم الأمن والأمان لولا أن هناك قالت أنه ” من يسعي إلي إرباك المشهد العام وجعل المواطن يئن من ويلات الحروب والتدمير حتي وصلت الهجمات المتكررة إلى استهداف مباشر للطائرات المحملة بالركاب ” .

وإستنكرت النقابة تلك الهجمات حفاظاً على الممتلكات من الطائرات والعاملين بقطاع النقل الجوي معربة عن أمانيها بأن يتمنع كافة العاملين الذين تعرضوا الي اصابات بالشفاء العاجل كما طالبا الجهات التابعين لها إلى ضرورة الإسراع بعلاجهم .

وأضافت : ” نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي كل القائمين على تقديم كافة الخدمات الجوية بمطار معيتيقة الدولي رغم المخاطر التي يتعرضون إليها من قصف عشوائي متكرر على المطار والصمت من الجهات المسئولة على عدم اتخاذ إجراءات رسمية لحماية العاملين والقائمين على تامين الرحلات من كافة الشرائح المختلفة ” .

وأكدت النقابة على تأييدها الإجراءات التي اتخذت بشأن نقل حركة الطيران إلى مطار مصراتة الدولي حاليا ، حتي يتم تأمين سلامة المسافرين والأطقم الجوية والطائرات وعودة الحركة الجوية للعمل ، مطالبة كافة الجهات المسئولة بعدم عودة التشغيل بمطار معيتيقة الدولي إلى حين وقوف الحرب الدائرة حول مدينة طرابلس .

كما طالب بيان النقابة كافة رؤساء وأعضاء نقابات المناطق والأساسيات بكافة القطاعاتالتابعة والنقابة العامة للضيافة الجوية والنقابة العامة للمراقبة الجوية ونقابة المهندسين بضرورة الاتصال بالنقابة العامة للنقل الجوي بشان التنسيق لعقد اجتماع خاص بالأحداث الجارية على مطار معيتيقة الدولي ، وفقاً لنص ذات البيان .