انجلترا – أصبح نجم ليفربول روبيرتو فيرمينيو أول لاعب برازيلي يسجل 50 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هدفه الأخير في مرمى بيرنلي في المباراة التي فاز فيها الريدز بثلاثية نظيفة السبت الماضي.

وأهدى الموقع الرسمي “لليفر” لجماهيره مقطع فيديو يضم أهداف فيرمينيو مع الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وانضم فيرمينيو (27 عاما) إلى ليفربول خلال الانتقالات الصيفية عام 2015 قادما من فريق هوفنهايم الألماني، مقابل 41 مليون يورو.

وشكل فيرمينيو مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني قوة هجومية كاسحة في ليفربول أطلق عليه “مثلث الرعب” جعلته يتوج باللقبين الأوروبيين ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتوج باللقب.

كما ساهم اللاعب البرازيلي في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) الصيف الماضي.

وكالات