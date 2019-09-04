إسكتلندا – أيد قاض بريطاني بالمحكمة العليا في إسكتلندا قرار رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان بشكل يحد فترة انعقاده قبل موعد “بريكست” في 31 أكتوبر.

ورفض القاضي، ريموند دوهرتي، طعنا من بين ثلاثة طعون قدمها معارضو جونسون أمام محاكم مختلفة، معتبرا أن الأمر يتعلق “بالسياسة وصنع القرار، ولا يمكن قياسه بالمعايير القانونية، بل فقط من خلال الأحكام السياسية”.

وأثار قرار جونسون الأسبوع المنصرم بخفض عدد الأيام التي ينعقد فيها البرلمان قبل تاريخ “البريكست” الحالي (31 أكتوبر) موجة من الغضب والاستياء في مجلس العموم البريطاني.

يذكر أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد كان من المقرر أن يتم يوم 29 مارس الماضي، لكن البرلمان البريطاني لم يوافق على الاتفاق مع بروكسل، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. وتم تأجيل “بريكست” إلى 31 أكتوبر المقبل.

ويسعى بوريس جونسون لإدخال تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وخاصة في ما يتعلق بالنظام الجمركي على حدود إيرلندا، أو الخروج من الاتحاد بدون أي اتفاق، الأمر الذي يرفضه البرلمان.

المصدر: وكالات