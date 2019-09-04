إسبانيا – بدأ الإسباني ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، الخطوات الأولى في برنامجه التأهيلي بعد أن أجرى عملية جراحة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والغضروف الخارجي بالركبة اليسرى.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد، مقطع فيديو لأسينسيو وهو يمشي داخل حمام السباحة لتقوية العضلات، من أجل العودة إلى الملاعب.

ومن المنتظر أن تتراوح فترة غياب اللاعب الشاب (23 عاما) بين 6 و8 أشهر، وذلك وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

وكان أسينسيو قد تعرض لهذه الإصابة الخطيرة في 23 يوليو الماضي، خلال مباراة أمام فريق أرسنال الإنجليزي، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

المصدر: وكالات