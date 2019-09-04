إيطاليا – افاد الألماني إيمري جان، إن فريقه يوفنتوس الإيطالي خلف وعده لعدم إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأبدى إيمري جان اندهاشه من استبعاده من القائمة، حيث صرح قائلا: “أنا مصدوم! استمرت محادثتنا مع النادي دقيقة واحدة فقط، ولم يعطوني فرصة. وهذا يغضبني ويحبطني.. سأستخلص استنتاجاتي الخاصة وأتحدث إلى النادي عند عودتي” من معسكر منتخب ألمانيا.

وتابع الدولي الألماني: “تلقيت وعدا من النادي الأسبوع الماضي. الحقيقة هي أن باريس سان جيرمان أراد التعاقد معي، لكنني قررت البقاء مع يوفنتوس. كان شرطي هو اللعب في دوري أبطال أوروبا”.

ولم تضم قائمة يوفنتوس أيضا، الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الذي تألق مع “السيدة العجوز” بشكل لافت في المواسم الماضية، والمدافع الدولي الإيطالي المخضرم جيورجيو كيليني، الذي أصيب مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي، وسيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات يوفنتوس في المجموعة الرابعة، إلى جانب أتلتيكو مدريد، وبايرن ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو.

ويفتتح الفريق الإيطالي مشواره في المسابقة القارية، بمواجهة أتلتيكو مدريد في الـ17 من الشهر الجاري.

المصدر: matchtv.ru