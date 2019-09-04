مصر – ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بمقدار 53 مليون دولار على أساس شهري، إلى 44.969 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب 2019.

كان صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بلغ 44.916 مليار دولار نهاية يوليو/ تموز 2019.

ولا يوضح البنك المركزي عادةً، مصدر الزيادة أو النقصان في صافي الاحتياطيات الأجنبية المسجلة لديه.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى المركزي المصري، 44.419 مليار دولار في أغسطس 2018.

وأعلنت مصر مؤخرا، أنها تسلمت الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وبالتالي، تكون مصر قد حصلت على إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار والذي توصلت لاتفاق بشأنه في نهاية 2016.

وكثفت القاهرة منذ 2017، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

ونهاية مارس/ آذار 2019، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 40.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 106.2 مليارات دولار، مقابل 88.163 مليار دولار نهاية الربع الأول من 2018.

الأناضول