الكويت – أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع فائض الميزان التجاري لدولة الكويت، بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2019.

وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، الأربعاء، أن الفائض التجاري ارتفع إلى 5.054 مليارات دينار (16.66 مليار دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وكان فائض الميزان التجاري بالفترة المماثلة من 2018، بلغ نحو 4.988 مليارات دينار (16.44 مليار دولار).

وأوردت البيانات، أن قيمة صادرات الكويت انخفضت 1.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.16 مليارات دينار (33.5 مليار دولار) بالنصف الأول، مقابل 10.3 مليارات دينار (34 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما تراجعت قيمة الواردات بنحو 3.9 بالمئة إلى 5.1 مليارات دينار (16.8 مليار دولار)، مقارنة مع 5.31 مليارات دينار (17.5 مليار دولار) بالستة أشهر المماثلة من 2018.

وكان الفائض التجاري للكويت ارتفع بنسبة 68.3 بالمئة بالعام الماضي إلى 36 مليار دولار، من 21.4 مليار دولار في 2017.

والكويت، عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وتنتج 2.8 مليون برميل يوميا.

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