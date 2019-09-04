الولايات المتحدة – عمق الدولار الأمريكي من خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتخلى عن أعلى مستوى سجله في نحو 28 شهراً مع تراجع التوترات العالمية بشكل عام.

وابتعد المستثمرون عن الورقة الخضراء كملاذ آمن مع تهدئة المخاوف المتعلقة بالأوضاع السياسية والتجارية وكذلك الاقتصادية.

وفي المقابل ارتفعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تطورات سياسية إيجابية داخل هونج كونج بالإضافة للوضع داخل المملكة المتحدة.

وتأتي خسائر العملة الأمريكية بالتزامن مع مخاوف اقتصادية عالمية بعدما أظهرت بيانات اقتصادية بالأمس أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة انكمش خلال شهر أغسطس/آب لأول مرة منذ عام 2016.

ولا تزال الأوضاع التجارية محل اهتمام المستثمرين، وسط ترقب الصفقة التجارية والمحادثات المزمع عقدها هذا الشهر خاصةً بعد التصعيد الأخير إثر تطبيق جولة جديدة من التعريفات.

وساعد ضعف الدولار في تعافي اليوان الصيني من أدنى مستوى في نحو 11 عاماً.

وعلى صعيد آخر، عززت التطورات السياسية في بريطانيا وتحديداً آمال تمديد موعد البريكست لأوائل العام المقبل بدلاً من أكتوبر/تشرين الأول القادم، من قوة الجنيه الإسترليني أمام الورقة الخضراء.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 2.7 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بالتزامن مع زيادة الصادرات وتراجع محدود في حجم الواردات.

وبحلول الساعة 4:51 مساءًَ بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.5 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1027 دولار.

ويأتي تعافي اليورو من أدنى مستوى مسجل في نحو 28 شهراً بعد شكوك حول برنامج التحفيز المرتقب من قبل المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم يوم الخميس المقبل.

في حين صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 106.27 ين لكنه هبط مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 1 بالمائة لترتفع العملة البريطانية إلى 1.2203 دولار.

وتحول الجنيه الإسترليني إلى المكاسب اليوم بعد أن كان يتداول قرب أدنى مستوى منذ الانهيار اللحظي المسجل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 وسط تطورات سياسية داخل بريطانيا.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشد هبوطاً بنحو 0.6 بالمائة، ليسجل الدولار 0.9813 فرنك.

وخلال نفس الفترة، فإن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية تراجع بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة ليسجل 98.487.

وابتعد بذلك الدولار قليلاً عن أعلى مستوى سجله أمس منذ أبريل/نيسان 2017 عندما كان المؤشر يقف عند 99.370.

سكاي نيوز