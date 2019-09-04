الولايات المتحدة – تراجع الذهب يوم الأربعاء مع جني متعاملين للأرباح بعد مكاسب حققها المعدن الأصفر بنسبة واحد بالمئة في الجلسة السابقة، لكن الأسعار تبقى قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي فضلا عن الضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري الصيني الأمريكي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1537.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، ولكنه حام قرب مستواه في الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار وهو الأعلى منذ أبريل نيسان 2013.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1546.6 دولار.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 19.33 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 19.57 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016.

وانكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة أعوام في أغسطس آب حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء، لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على الإقبال على للمخاطرة.

وعلى جانب التجارة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه سيتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء بكين حال فوزة بفترة رئاسية ثانية إذا طال أمد المحادثات.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 963.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1540.25 دولار.

رويترز