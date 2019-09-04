ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء مع كل من رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ووزير مالية الوفاق فرج بومطاري ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة ومديرها التنفيذي علي ساسي.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الخطة التشغيلية للشركة العامة للكهرباء التي قدمت من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص حيث تم اعتمادها من قبل السراج.

كما تم الاتفاق على تسييل المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه الخطة. التي تهدف للحفاظ على القدرة الحالية وإضافة 1300ميغاوات بحلول نهاية العام الحالي وإضافة 800 ميغاوات اخرى بحلول شهر يونيو القادم.



من ناحية ثانية ناقش الاجتماع مشروعات التنمية في مجال الكهرباء وسبل عودة الشركات لتنفيذ هذه المشروعات وتعهدت الشركة العامة للكهرباء بتحسن ملحوظ للشبكة ابتداء من الذروة الشتوية المقبلة.