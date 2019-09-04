أبوظبي – تراجعت غالبية البورصات العربية عدا السعودية والإمارات، في نهاية تداولات الأربعاء، على الرغم من مكاسب أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:17 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 2.32 بالمئة أو 1.35 دولارا، إلى 59.61 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 2.87 بالمئة أو 1.55 دولارا إلى 55.49 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في مقدمة الأسواق المتراجعة، مع هبوط مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.05 بالمئة إلى 14841 نقطة، بفعل ضغوط بيع قوية للمؤسسات المحلية استهدفت الأسهم الكبرى.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.76 بالمئة إلى 1806 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية مثل “جوبترول” بنسبة 2.51 بالمئة و”الأهلي” بنسبة 2.1 بالمئة و”بنك القاهرة عمان” بنحو 1.92 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.67 بالمئة.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر الأول بنسبة 0.22 بالمئة إلى 6545 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس بنحو 0.09 بالمئة إلى 4779 نقطة، وانخفض المؤشر العام بنحو 0.19 بالمئة إلى 5950 نقطة.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.13 بالمئة إلى 4011 نقطة، مع تراجع أسهم “العمانية للتمويل” بنسبة 3.41 بالمئة و”النهضة للخدمات” بنسبة 1.575 و”بنك ظفار” بنسبة 0.7 بالمئة.

وهبطت بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1542 نقطة، مع تراجع أسهم “الإثمار القابضة” بنسبة 5.7 بالمئة و”مؤسسة ناس” بنسبة 1.09 بالمئة، و”جي أف اتش” بنسبة 0.8 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.69 بالمئة إلى 8058 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم الكبرى في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.39 بالمئة إلى 5124 نقطة، مع ارتفاع “أبوظبي الأول” بنسبة 0.94 بالمئة و”الدار” بنحو 1.38 بالمئة و”أدنوك للتوزيع” بنسبة 1.89 بالمئة.

وزادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.12 بالمئة إلى 2879 نقطة، مع ارتفاع “أرابتك” بنسبة 1.25 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنسبة 0.74 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنسبة 0.73 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.69 بالمئة إلى 8058 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 5124 نقطة.

دبي: بنسبة 0.12 بالمئة إلى 2879 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 1.05 بالمئة إلى 14841 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.76 بالمئة إلى 1806 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 6545 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 4011 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1542 نقطة.

الأناضول