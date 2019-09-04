العراق – أعلنت شركة نفط البصرة العراقية (حكومية)، عزمها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (بوس كالس) الهولندية، لبناء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام بالمنطقة البحرية شمال الخليج، منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال إحسان عبد الجبار مدير عام الشركة، لصحيفة “الصباح” (حكومية)، الأربعاء: “الاتفاقية ستضع خارطة مشتركة شاملة، لبناء الجزيرة الصناعية لتصدير النفط الخام، وتعد إحدى كبريات الجزر الصناعية بالعالم”.

وذكر أن وزارة النفط، “ستوقع عقد الدراسة الاستشارية، ما يمهد للبلاد الدخول في مشاريع الصناعات النفطية البحرية مستقبلا، وتعظيم الموارد المالية بالموازنات العامة للدولة”.

وتوقع عبد الجبار، إنجاز مشروع دراسة تشييد الجزيرة النفطية بحلول 2022، بطاقة تصديرية مليوني برميل يوميا، واستيعابية 6 ملايين برميل، مع قدرات لرفع الطاقة المشتركة التصديرية والخزنية للمشروع.

ويتضمن العقد النهائي، إعداد خارطة طريق لتوضيح جميع التفاصيل الهندسية واللوجستية والاستثمارية والاقتصادية والسكن للعاملين بالمشروع، وآلية الاسترداد المالي للطرفين.

وينتج العراق حاليا نحو 4.7 ملايين برميل نفط يوميا، ويصدر منها 3.2 ملايين، في حين يسعى إلى زيادة إنتاجه فوق 6 ملايين.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية، على تصدير النفط بنسبة 97 بالمئة، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط.

الأناضول