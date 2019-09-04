العراق – وضعت الحكومة العراقية، الأربعاء، حجر الأساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي في محافظة البصرة (جنوب).

ويقود العراق خطة منذ عامين، تهدف لاستغلال الغاز المصاحب للنفط وتقليص نسبة الحرق والطاقة المهدورة إلى الحد الأدنى.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان، بحسب بيان للوزارة، إن المشروع يعزز قدرة بلاده، من استثمار 40 بالمئة من إنتاج الغاز في حقل “ارطاوي” وصولاً إلى 1.4 مليار قدم مكعب قياسي يوميا.

وستستخدم الحكومة الغاز المصاحب، لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية، بما يحقق توليد 1500 ميغاواط ساعية، إضافة الى زيادة معدلات إنتاج الغاز السائل.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.7 ملايين برميل يوميا.

الأناضول