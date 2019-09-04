ليبيا – أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الغربية اللواء محمد منفور استعداد القوات المسلحة للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالتحقيقات الجارية حول الجهة المتورطة في قصف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

اللواء منفور قال في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأربعاء إن القوات المسلحة مستعدة للتعاون مع البعثة الأممية بالتنسيق مع القيادة العامة.

ونفى قائد غرفة عمليات القوات الجوية شن سلاح الجو لأي غارة جوية مساء السبت الماضي وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في ليبيا والتي حالت دون تمكن الطائرات التابعة للجيش من شن أي غارات في طرابلس.