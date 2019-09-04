اليمن – أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني تطلعه إلى تحقيق السلام مع الحكومة المعترف بها دوليا في المفاوضات التي من المقرر أن تجرى برعاية السعودية في جدة.

وذكر عضو هيئة الرئاسة في المجلس عدنان الكاف، على حسابه في “تويتر” مساء أمس الثلاثاء، أن حضور وفد من “الانتقالي الجنوبي” لمشاورات جدة تأكيد جدي على التزام المجلس بدعوة الحوار الذي أطلقتها السعودية واحترامه لها.

وقال: “سيبذل الوفد كل ما من شأنه تحقيق السلام وتلبية تطلعات الشعب الجنوبي. الشكر والتقدير على حرص المملكة ودعوتها للحوار والشكر لدول التحالف العربي”.

ووصل الوفد برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى جدة للمشاركة في المشاورات التي تنظمها السعودية بهدف وضع حد للاقتتال الذي اندلع الشهر الماضي في الجنوب اليمني بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

المصدر: RT