بلغاريا – اكد رومين بيتكوف، وزير سابق وزعيم حزب ” البديل – النهضة” البلغاري، إنه لا يوجد أحد في بلاده، يمكن أن يشكك في دور الجيش الأحمر في تحرير أوروبا من النازية.

وأضاف السياسي البلغاري في حديث لإذاعة “موسكو تتحدث”، أن مواقف وزارة الخارجية البلغارية حول هذا الموضوع، جنونية ومنافية للحقيقة.

وأكد بيتكوف، أن جميع الأحداث التي وقعت بعد عام 1944 في بلغاريا وبعد 1949 في العالم، تم التوافق عليها بين جميع الأطراف، ولا يمكن الآن تغييرها وتبديلها، بقرار من دولة واحدة. وقال: “هذا الموضوع، لا يمكن التشكيك فيه”.

ورجح بيتكوف أن وزارة خارجية بلغاريا حاولت خلق فضيحة من العدم وأشار إلى أن تصرف الوزارة هذا، سيضر في المحصلة بالعلاقات مع روسيا وسيزيدها تعقيدا.

في وقت سابق، أعلنت الخارجية البلغارية أنه لا ينبغي لروسيا أن تروج وتدعم “الطرح التاريخي المشكوك فيه” والقائل إن صراع الاتحاد السوفيتي مع ألمانيا النازية كان تحريرا لأوروبا.

وذكر بيان الوزارة البلغارية، أن “الجيش السوفيتي جلب لشعوب أوروبا الوسطى والشرقية نصف قرن من القمع”.

المصدر: “لينتا رو”