ليبيا – أكد لوران أنجون بابا رئيس مجلس نواب أفريقيا الوسطى دعم بلاده الكامل لمجلس النواب باعتباره الضامن لوحدة ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمطار الأبرق الدولي أمس الثلاثاء لرئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية موليو مبو دو نتيان والوفد رفيع المستوى المرافق لهما.

وقال لوران إن بلاده تقدم الدعم الكامل لرئيس مجلس النواب، متمنياً أن يعود السلام لليبيا لأن مجلس النواب هو الضامن لوحدة البلاد لأنه ممثل لكافة أطياف الشعب الليبي.

وشدد على أن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى عانت من المجموعات المسلحة كما تعاني ليبيا الآن وعاشت معاناة الشعب الليبي نفسها.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ودولة أفريقيا الوسطى كما تطرق للتجربة التي عانتها أفريقيا الوسطى وما تعانيه ليبيا.

وأشاد المستشار صالح بالدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب، لافتاً إلى تاريخ ليبيا في النضال ضد المستعمر.

وأثنى على الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف وتطهير كامل التراب الليبي.