وبعد 3 أسابيع من اليوم، وبالتحديد في الـ27 من سبتمبر الجاري، سيتواجه اللاعب مع الفريق الكتالونيداخل إحدى محاكم برشلونة.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن اللاعب البرازيلي يطالب بدفع مستحقاته المتبقية، وقيمتها 26 مليون يورو.

ويدور الحديث حول مكافأة قدرها 40 مليون يورو كان من المفترض أن يحصل عليها نيمار مقابل توقيع عقد جديد مع برشلونة قبل شهور قليلة من مغادرته صوب باريس سان جرمان في صيف 2017. ودفع “البارسا” 14 مليون يورو من المكافأة وظلت الـ26 مليون يورو المتبقية معلقة.

في المقابل، يقاضي برشلونة نيمار مقابل 75 مليون يورو، لعدم احترامه لبنود عقده.

وتأجل الحكم مرتين، حيث كان من المقرر، في البداية، النطق بالقرار في 31 يناير 2019، ثم تأجل للمرة الثانية في 21 مارس.

يشار إلى أن نيمار كان قريبا من العودة إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي، الذي انتهى قبل أيام، إلا أن الصفقة حكم عليها بالفشل، مما سيجعل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مضطرا للبقاء في الدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إدارة سان جرمان رفضت التخلي عن نيمار إلا بمقابل مادي يصل لـ300 مليون يورو.

وحاولت إدارة “البارسا” تخفيض قيمة الانتقال، بعرض عدد من اللاعبين على فريق عاصمة الأنوار، ضمن الصفقة، إلا أن النادي الفرنسي رفض ذلك.