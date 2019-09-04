اليمن – افادت الأمم المتحدة، يوم امس إن التوقعات تشير إلى احتمال تعرض اليمن لهجوم أسراب ضخمة جدا من الجراد، خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يتسبب بأزمة كبيرة للاقتصاد اليمني.

وأضافت أن سبب ذلك يكمن في تدمير الحرب للبنية التحتية الخاصة بمكافحة هذه الحشرات الفتاكة.

وقالت الأمم المتحدة، إنه إذا سمح للجراد بالتكاثر، في ظروف مواتية فيمكن أن يشكل حشودا ضخمة، تأتي على الأشجار والمحاصيل وتتلفها، في مناطق شاسعة، وهو تهديد خطير بشكل خاص لليمن حيث يواجه الملايين من سكانه، خطر الجوع.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، إن الوضع في المنطقة مقلق لكنه أكثر خطورة في اليمن وباكستان والهند ومرشح للتفاقم في إثيوبيا وإريتريا.

المصدر: رويترز