تورط بفضيحة أخلاقية.. المدعي العام الألماني يحقق مع ميتسلدر

تورط بفضيحة أخلاقية.. المدعي العام الألماني يحقق مع ميتسلدر

ألمانيا – أكدت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر (38 عاما) يخضع للتحقيق على خلفية ادعاءات نشر مواد إباحية لأطفال، من خلال خدمة “واتساب” الخاصة بالرسائل.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في هامبورغ ليدي أوشتيرينغ لوكالة فرانس برس، إنه “يمكننا تأكيد فتح تحقيق ضد كريستوف ميتسلدر بسبب شكوك مشاركته بنشر مواد إباحية لأطفال”.

وقالت أوشتيرينغ إن ميتسلدر وصيف بطل العالم 2002 مع منتخب الـ”مانشافت” متهم باستخدام تطبيق “واتساب” لإرسال صور إباحية لأطفال لسيدة في هامبورغ.

وعمدت هذه الأخيرة إلى إرسال الصور لقسم الشرطة في هامبورغ، الذي فتح بدوره تحقيقا إلى جانب المدعي العام في أغسطس/آب الماضي.

وأكدت أوشتيرينغ تقارير تفيد بأن المحققين داهموا أماكن في موقعين الثلاثاء، ولكنها رفضت إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبحسب تقرير وارد في صحيفة “شبيغل”، داهمت الشرطة منزل ومكاتب ميتسلدر في دوسلدورف، وقامت بمصادرة حاسوب وهاتف نقال.

وقالت أوشتيرينغ، إنه لم يتم احتجاز المدافع الدولي السابق و”نقوم حاليا بتحليل المواد المصادرة”.

ودافع ميتسلدر عن ألوان أبرز الأندية الأوروبية، ومن بينها ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند وشالكه خلال مسيرة استمرت 15 عاما، قبل أن يعتزل في عام 2014 حيث يعمل حاليا محللا لقناة “سكاي سبورت” الألمانية ويترأس النادي المحلي توس هالترن.

وأكدت القناة العامة “آيه آر دي” الألمانية حيث يعمل اللاعب الألماني السابق مستشارا لها، تعليق تعاونها معه “لحين توضيح الاتهامات”.

ويدير ميتسلدر منذ عام 2006 مؤسسة باسمه لدعم الأطفال المحرومين اجتماعيا في مختلف أنحاء ألمانيا.

وتأتي هذه الاتهامات عقب إعلان المدعي العام أمس الثلاثاء في ميونيخ أن المدافع الدولي السابق جيروم بواتنغ يخضع للتحقيق على خلفية اعتداء خطير على شريكته السابقة.