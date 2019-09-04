العراق – رجح نائب في البرلمان العراقي، ان يواجه العراق “ازمة غير مسبوقة” في موازنة 2020، لافتا الى ان العجز في هذه الموازنة سيصل الى 30 مليار دولار.

وقال النائب في تصريح له ان “هناك توقعات بان يكون العراق على موعد جديد مع عجز مالي خلال العام المقبل 2020″، مبينا ان “أن العديد من المؤشرات وتقديرات مختصين تُظهر أنه سيكون الأسوأ في نحو 16 عاماً في ظل تراجع الموارد، وارتفاع كلف الديون والحرب”.

واضاف ان “العمل بدأ مبكراً هذا العام في بحث إجراءات الحكومة وما ستفعله مع عجز يتوقع أن يكون كارثياً حال انخفاض أسعار النفط عن المستويات الحالية أو حدوث توترات في مضيق هرمز تؤدي إلى تذبذب صادرات النفط عبر البصرة”، لافتا الى ان “الحكومة والبرلمان يتحملان سبب هذا العجز”.

واكد انه “من المقرر أن تبدأ اللجنتان المالية والقانونية في البرلمان العراقي نهاية أيلول الجاري، في إجراء مناقشات حول الموازنة الجديدة وسط توقعات بوصول العجز إلى 30 مليار دولار، مقابل 23.3 مليار دولار خلال العام الحالي”.