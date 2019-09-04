اليمن – رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حوار المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة رغبتها في عقد حوار مع الإمارات فقط بهدف حل الأزمة في جنوب اليمن.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في موقع “يوتيوب” إنه “لم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى المجلس الانتقالي على طاولة حوار”.

وأضاف: “إذا كان لا بد من حوار، فإنه سيكون مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي إلا واجهة وأداة أساسية لهم”.

وتابع: “نحن لا نريد أن نجلس مع الأدوات، نحن نريد أن نجلس مع صاحب الأدوات”.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة منذ 2014 بينها العاصمة صنعاء.

لكن منذ أغسطس، فتحت جبهة جديدة في الحرب بين القوات الحكومية و”الانتقالي الجنوبي” المطالبين باستقلال الجنوب اليمني، عندما سيطر “الانتقالي” على عدن العاصمة المؤقتة للحكومة، وعلى مناطق أخرى قريبة منها بعد معارك مع قوات هادي.

يذكر أن “الانتقالي الجنوبي” كان قد أعرب أمس الثلاثاء عن تطلعه إلى تحقيق السلام مع الحكومة المعترف بها دوليا في المفاوضات التي من المتوقع أن تجرى برعاية السعودية في جدة.

المصدر: “أ ف ب”