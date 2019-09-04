افغانستان – كشف المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، عن عزم بلاده سحب خمسة آلاف جندي من قواتها بأفغانستان، خلال مئة وخمسة وثلاثين يومًا، وفق مسودة اتفاق مع حركة طالبان.

وأكد خليل زاد في تصريح، ان الولايات المتحدة ستسحب قواتها من خمس قواعد عسكرية في أفغانستان، في حال التعامل مع شروط الاتفاقية من قبل طالبان، على حد تعبيره، مبينا ان الاتفاق الذي ينتظر إبرامه مع حركة طالبان، بعد شهر من المباحثات بين الطرفين، لإنهاء عقود من الحرب في أفغانستان، لن يكون نهائيا، إلا بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكالات