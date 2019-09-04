رصد بعوض يحمل فيروس غرب النيل في القدس

رصد بعوض يحمل فيروس غرب النيل في القدس

القدس – أعلنت وزارة حماية البيئة في إسرائيل أنها رصدت في مدينة القدس بعوضا ينقل فيروس غرب النيل، محذرة من خطر تفشي مرض حمى غرب النيل بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن البعوض الحامل للفيروس الخطير موجود قرب وادي الحافي في محيط مستوطنة نبي يعقوب المقامة شمالي القدس، ومستوطنة بسغات زئيف في منطقة واد القلط.

وأصدرت الوزارة تعليمات لبلدية القدس باحتواء الموضوع وإذا تطلب الأمر القيام برش المبيدات بشكل فوري للقضاء على البعوض.

ودعت المستوطنين في نبي يعقوب ومعاليه أدوميم وبسغات زئيف ومستوطنات شمال الضفة، والمتنزهين في وادي القلط والصحراء الواقعة شرقي القدس، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي لسعات البعوض.

والعام الماضي، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في واحدة من أسوأ حالات تفشي مرض حمى غرب النيل منذ سنوات في إسرائيل.

المصدر: مواقع إخبارية إسرائيلية