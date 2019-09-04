إسبانيا – أصدر ريال مدريد بيانا نعى فيه بطلة التزلج الإسبانية السابقة، بلانكا فرنانديز أوتشوا، التي تم العثور على جثتها، اليوم الأربعاء، في منطقة جبلية بمدريد، بعد أكثر من أسبوع على فقدانها.

وجاء في البيان: “ريال مدريد يأسف بعمق على وفاة بلانكا فرنانديز أوتشوا، البطلة الأولمبية وأسطورة الرياضة الإسبانية”.

وأضاف أن “النادي يقدم تعازيه لأسرتها وأصدقائها على هذه الخسارة التي أثرت فينا جميعا”.

وأبلغت ابنة، بلانكا فرنانديز أوتشوا (56 عاما)، الحائزة على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 1992، الشرطة عن اختفاء المتزلجة السابقة، التي تركت هاتفها المحمول في المنزل، وأبلغت أسرتها أنها ستذهب لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة لبضعة أيام، ولم تتواصل بعد 23 أغسطس الجاري، مع أي شخص.

وعثرت الشرطة الإسبانية على جثة المتزلجة السابقة، في اليوم الثالث من عملية البحث.

المصدر: وكالات