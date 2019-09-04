ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن مبادرة المجلس حول رؤيته للخروج من الأزمة الراهنة جاءت نتاج عمل دؤوب شارك فيه أعضاء المجلس من خلال اللجان ، مشيراً إلى أن المبادرة قد أحاطت بأبعاد ما تواجهه ليبيا ووضعت خطوات يمكن أن تضع البلاد على طريق إيجاد حلول تقود إلى الاستقرار والتعافي.

صهد أكد في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري أمس الثلاثاء أن المبادرة مطروحة للنقاش والتعاطي معها بما يقود إلى توافق حولها وربما أهم ما تطرحه المبادرة هو العودة إلى مربع الحلول النابعة من الليبيين أنفسهم وهذا هو الأمر الطبيعي خاصة وأن البعثة الأممية بكل ما توافر لها من إمكانات دولية وتعاون من الجهات الليبية قد فشلت فشلا ذريعا واحتكرت طرح تصورات تحركها أجندات دول غارقة في دماء الليبيين، حسب تعبيره.

وتابع عضو المجلس: “المبادرة تطالب بتوحيد مؤسسات الدولة، ومنع الازدواجية، والتوافق حول قاعدة قانونية تجرى بموجبها الانتخابات، وتشكيل حكومة لإدارة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات”.

وفي تعليقه على أن المبادرة تستهدف استبعاد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قال صهد: “كون المبادرة تنبثق أساسا من الحرص على مدنية الدولة، وديمقراطية القرار، والتداول السلمي على السلطة، فإنها بالضرورة تستثني من يفضل الانقلابات العسكرية والاستيلاء على السلطة بقوة السلاح” .