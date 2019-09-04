وفي حوار تلفزيوني، قال كهربا إنه يجد “الكثير من الحب” من جماهير الأهلي، مع أنه لم يلعب مع الفريق الأول للنادي، ووجه رسالة لهم مفادها “القادم جيد”.

وأضاف كهربا: “إن شاء الله سأعود للمنتخب الوطني في يناير، وسأنتقل لناد أرغب بالانضمام له”، فيما اعتبر إشارة قوية إلى قرب انتقاله للأهلي.

وكان كهربا قد ترك الزمالك المصري بطريقة “مفاجئة”، متوجها لسي دي أفيش البرتغالي هذا الصيف، الأمر الذي أثار غضب جماهير الزمالك.

يذكر أن كهربا مثل الأهلي في فرق الناشئين، قبل أن ينضم إلى نادي إنبي، الأمر الذي دفع الجماهير دائما لتوقع عودته للنادي الذي خرج منه لعالم كرة القدم.

وزادت تلميحات كهربا بعودة “قريبة” لمصر عن طريق بوابة الأهلي، عندما ذكر أن هناك بندا في عقده يتيح له الانتقال بثمن رخيص، في حال لم يستطع الاستقرار بالبرتغال، وهو ما يتيح للأهلي التقدم بشرائه في يناير.

يشار إلى أن الاحتراف الخارجي لفترة قصيرة، كان “الباب الخلفي” لعدد من لاعبي الدوري المصري للانتقال إلى الأهلي، لا سيما إذا كان اللاعب ينتمي إلى الغريمين الزمالك أو الإسماعيلي.