إيطاليا – شن الألماني إيمري كان، لاعب وسط يوفنتوس، هجومًا عنيفًا ضد البيانكونيري، عقب قرار استبعاده من قائمة الفريق لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر يوفنتوس استبعاد الثنائي ماريو ماندزوكيتش وإيمري كان، من القائمة التي تستعد لبدء منافسات دوري الأبطال منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال إيمري كان في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “إنه أمر صادم للغاية بالنسبة لي، استمرت محادثتي مع (المدرب ماوريسيو ساري) لمدة دقيقة ولم يتم إعطائي أي سبب”.

وأضاف: “هذا يجعلني غاضبًا للغاية، سأعد استنتاجاتي الخاصة ثم أتحدث مع النادي عقب عودتي من فترة التوقف الدولي”.

وتابع إيمري: “لقد أخبروني ووعدوني بشيء آخر في الأسبوع الماضي. باريس سان جيرمان كان يرغب في ضمي هذا الصيف، لكنني قررت البقاء في يوفنتوس، كان الشرط هو أنني سأكون في قائمة دوري أبطال أوروبا”.

المصدر: كووورة