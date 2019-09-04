انجلترا – تبيّن أنّ الفلفل الحار يتمتّع بفوائد علاجية وتناوله يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض السرطان.

وبيّنت نتائج مجموعة دراسات علمية أنّ الفلفل الحار:

• يحافظ على استقرار ضغط الدم: فقد أثبتت الدراسات العلمية أنّ المركّب الكيميائي «كابسيسين» الموجود في الفلفل الحار، يرفع مستوى أوكسيد النتروجين في الدم، ما يمنع تطوّر الالتهابات في الجسم وينظّم ضغط الدم.

• يساعد على فقدان الوزن: انّ مركّب «كابسيسين» يحفّز الجسم على حرق كمية أكبر من الدهون لتوليد الطاقة.

• يحسّن صحة القلب: وفق ما نشرته مجلة الجمعية الكيميائية الأميركية، يساعد مركّب «كابسيسين» على تخفيض تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، وله خاصية كبح نشاط الجين المسبب لتضيّق الشرايين. وبفضل ذلك يتحسّن تدفق الدم إلى القلب، ما يقوي تغذيته ويؤثر إيجاباً في عمل عضلة القلب.

• يقي من تطوّر السرطان: مركّب «كابسيسين» مضاد قوي لنشوء أورام الأمعاء. فوفقاً لمقال في مجلة The Journal of Clinical Investigation، الفلفل الحار يساعد في منع تطور الأورام المعوية، ويطيل عمر المصابين بالمرض. كما بيّنت نتائج دراسات علمية، أن مركب «كابسيسين» قادر على ابطاء تطور سرطان الرئة.

وكالات