إسبانيا – أكد الإسباني الدولي داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، أنه ليس من السهل القيام بثورة في القلعة البيضاء، في إشارة لصفقات الموسم الحالي.

وفي مقابلة مع برنامج “البارتيداثو” على إذاعة (COPE)، قال كارفاخال “هناك دائما حديث عن ثورة، لكن في فريق مثل ريال مدريد الذي يرغب الجميع في أن يكون بين صفوفه ولا يريد الجميع مغادرته، الأمر ليس سهلا”.

وأضاف “لقد جاء لاعبون سيساعدوننا مثل هازارد وميليتاو وفيرلان ميندي.. وأعتقد أن هذا من أجل استكمال الفريق الكبير”.

وعن بداية الملكي هذا العام، أبرز اللاعب أن “الناس قد تفكر أن البداية (3 مباريات انتصار وحيد وتعادلين)، يبدو أن أشباح الماضي قد عادت، لكن الشعور داخل الفريق ليس سيئا. نعم نفتقر لمزيد من الحسم في المنطقتين (الهجومية والدفاعية)، لكننا سنعود للقيام بأمور مهمة”.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت طوال الميركاتو الصيفي، حول انتقال محتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان أو الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، قال “نحن كما نحن الآن ولا يمكن التفكير في أحد ليس معنا”.

وعن انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لباريس سان جيرمان، أكد “كيلور كان زميلي.. أتحدث معه كثيرًا وكان لاعبا يريد أن يحظى بدقائق لعب وفي النهاية أعتقد أن هذا كان أفضل خيار له”.

وحول منتخب إسبانيا ومدربه الحالي روبرت مورينو وسلفه لويس إنريكي، قال كارفاخال “لا أعلم في أي مرحلة سيكون مورينو إذا قرر لويس العودة. ما نعلمه هو أن روبرتو يدير المنتخب وهو مديرنا الفني ووظيفتنا هي نقل أفكاره لأرض الملعب”.

المصدر: كووورة