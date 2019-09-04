كوريا ج – كشفت شركة “كيا” الكورية الجنوبية عن طرازين هجينين وهما كروس XCeed وستيشن Ceed SW يمكن شحنهما بالكهرباء.

ويضم محرك كلا من السيارتين بطارية سعتها 8.9 كيلوواط/ساعة ومحركا كهربائيا بقوة 44.5 كيلوواط ومحرك بنزين سعة 1.6 لتر ينتج 141 حصانا. ويقترن المحرك بأجهزة نقل الحركة السداسية شبه الأوتوماتيكية.

ويتسارع الطرازان حتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة خلال 10.8 ثانية (ستيشن) و11 ثانية (كروس). ويمكن أن تقطع السيارتان 60 كيلومترا دون شحن بطاريتيهما.

ولا تختلف السيارتان الهجينتان عن مثيلتيهما الكلاسيكيتين إلا بمأخذ الشحن بالكهرباء وعجلات بمقياس 16 بوصة.

وعلاوة على ذلك تتزود السيارتان بمولد الصوت الافتراضي الذي يتم تشغيله أثناء السير بالكهرباء فقط والذي يطلق صوتا يشبه صوت المحرك.

كما تزودت السيارتان بنظام مولتيميديا ذي شاشة لمسية بمقياس 8.25 بوصة. وتُظهر الشاشة إلى جانب معلومات أخرى مستوى شحن البطارية والجدول الزمني لاستخدام الطاقة. والطرازان مخصصان للسوق الأوروبية فقط حيث تنطلق مبيعاتهما عام 2020.

وكالات