الهند – قتل 14 شخصا اليوم الأربعاء، في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في الهند، قبيل أسابيع على عيد هندوسي يتميز بإطلاق كثيف للمفرقعات النارية.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام عمال الإنقاذ وعشرات الأشخاص يتجولون حول المبنى الذي احترق وانهار.

وقال مختار سينغ ضابط في الشرطة الهندية إنه “تم انتشال 14 جثة”.

وبحسبما أفادت وكالة “رويترز”، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان المصنع في ولاية البنجاب الشمالية منشأة قانونية أو أنه أحد مصانع الألعاب النارية غير المرخصة المنتشرة بكثرة في جميع أنحاء البلاد والتي لا تحترم أدنى معايير السلامة.

وتحتفل الهند بعيد “ديوالي”، أي مهرجان الأنوار، الشهر المقبل حيث يطلق المحتفلون ألعابا نارية لا تعد ولا تحصى.

المصدر: “رويترز”