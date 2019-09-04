ليبيا – أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبوشكيوات أن فتح مطار معيتيقة الدولي مجدداً مرتبط بالجولات المباشرة التي سيقوم بها المبعوث الأممي غسان سلامة مع جهات محلية وخارجية للحصول على ضمانات لتجنيبه القصف.

أبوشكيوات عبر في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أمس الثلاثاء عن تمنياته بأن تكون مباحثات سلامة إيجابية لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي.

يشار الى أن مواصلات الوفاق قد علقت العمل بمطار معيتيقة بعد استهدافه عدة مرات بقذائف عشوائية أدت آخرها إلى إصابة عدد من المسافرين المدنيين وطائرة للخطوط الليبية واخرجتها عن الخدمة .

هذا وقد حذر الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري في وقت سابق من وجود مخطط للميليشيات لاستهداف طائرة مدنية لاتهام القوات المسلحة بقصفها ، حيث تزامنت كل عمليات القصف مع اقلاع أو هبوط طائرات مدنية لعدد من شركات النقل المحلية .