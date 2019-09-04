واشنطن – اعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، فرض عقوبات جديده على إيران.

وقال في تصريحات صحفية، إن أميركا فرضت عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، مؤكدا ان هذه أول مرة تفرض فيها مثل هذه العقوبات على وكالة فضاء مدنية.

من جانبها قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية، ومركز أبحاث الفضاء الإيراني، ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران باستخدام برنامجها الفضائي لتطوير صواريخ باليستية تحت غطاء برنامج مدني لإطلاق أقمار صناعية.

وكالات