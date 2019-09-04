اليمن – أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، انطلاق حملة تطعيم ضد مرض الدفتيريا في 6 محافظات يمنية.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر: “لأن جميع الأطفال يستحقون حياة صحية أفضل، بدأ النشاط الإيصالي للتحصين ضد الدفتيريا في 6 محافظات باليمن هي الحديدة (غرب) والجوف (شمال شرق) ومأرب (شرق)، إضافة إلى محافظات ذمار والبيضاء وإب (وسط)”.

وأضافت أن “الحملة ستصل لأكثر من 2.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و15 عاما”، مشددة على أنه “من حق كل طفل الحصول على لقاح”.

وتقول تقارير صحية سابقة إن مرض الدفتيريا في اليمن أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص، وإصابة قرابة 4 آلاف منذ نهاية العام 2017.

وينتقل مرض “الدفتيريا” عبر جرثومة تدعى “الوتدية الخناقية”، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

الأناضول