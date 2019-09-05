إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حريقا كبيرا اندلع، بعد ظهر اليوم الخميس، في ميناء حيفا، داخل مخزن يضم 80 طنا من النفط.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن فرق الإطفاء من حيفا ومناطق أخرى هرعت إلى موقع الحادث، وأغلقت بعض الطرق المحيطة بالميناء.

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن الحريق أدى إلى وقف حركة السفن من وإلى الميناء، مؤكدة أن رجلي إطفاء على الأقل، تعرضا لإصابات خفيفة.

ونشر وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات، تظهر عمود دخان كثيفا يتصاعد فوق الميناء وألسنة اللهب.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية