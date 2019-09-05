أرمينيا – حول منتخب إيطاليا تأخره بهدف أمام نظيره الأرميني، إلى فوز (3-1) في عقر داره، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ووضع المهاجم الأرميني، ألكسندر كارابيتيان، بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية، قبل طرده في نهاية الشوط الأول.

ورد “الأزوري” بثلاثة أهداف متتالية، حمل الأول والثالث توقيع المهاجم، أندريا بيلوتي، في الدقيقتين (28 و80)، وتخللهما هدف زميله، لورينزو بيليغريني، في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وواصل منتخب إيطاليا سلسلة انتصاراته، بعد أن حقق فوزه الخامس على التوالي، ليعزز تربعه على عرش صدارة المجموعة العاشرة، برصيد 15 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الفنلندي، الذي يستضيف نظيره اليوناني، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في المقابل، مني منتخب أرمينيا بالهزيمة الثالثة، مقابل انتصارين، ويشغل المركز الثالث، حتى الآن، على سلم الترتيب.

المصدر: RT