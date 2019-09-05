إيطاليا.. وزيرة الدفاع السابقة تتحسر على استبعادها من الحكومة

إيطاليا.. وزيرة الدفاع السابقة تتحسر على استبعادها من الحكومة

إيطاليا – افادت وزيرة الدفاع الإيطالية السابقة، إليزابيتا ترينتا، إنها لم تكن تستحق أن تُستبعد عن الحكومة، مضيفة أنها كانت على علم مسبق بأنها ستفقد منصبها.

وصرحت ترينتا لصحيفة “ميساجرو” بالقول : “أنا لست سعيدة بهذا الأمر، فلم أكن أستحق كل ذلك، فقد كنت من الأشخاص الذين حاربوا سالفيني أكثر من أي شخص آخر. أريد البقاء صامتة، لأن بإمكاني الآن قول كل شيء ضد الجميع”.

وأضافت متسائلة: “وزير الدفاع منصب مهم، ووزارة الداخلية تمتلك القدر نفسه من الأهمية. فهل من المناسب وجود تيارين سياسيين مختلفين في الوزارتين؟ أنحن متأكدون من أن التقنيين يتمتعون بالكفاءة بما فيه الكفاية؟”.

وكان بيان صادر عن قصر الحكومة الإيطالية “كيجي”، أمس الأربعاء، أعلن عن اكتمال تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة.

وكشف البيان أسماء الوزراء، وهم: لويجي دي مايو لوزارة الخارجية، لوتشانا لامورجيزي للداخلية، بقاء ألفونسو بونافيدي وزيرا للعدل، لورينزو غويريني للدفاع، روبرتو غواليتيري للاقتصاد، ستيفانو باتوانيللي للتنمية الاقتصادية، تيريزا بيلانوفا للسياسات الزراعية، بينما بقي سيرجو كوستا وزيرا للبيئة.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”