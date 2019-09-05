مصر – أكد نادي الأهلي المصري لكرة القدم، استمرار الدولي المغربي وليد أزارو في صفوفه، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في نادي الأهلي، لحسم الجدل الدائر حول مستقبل المهاجم المغربي، موضحا أن رغبة الإدارة هي استمرار اللاعب بالرغم من الانتقادات القوية التي تعرض لها مؤخرا.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لقناة ناديه، إن الأهلي يستطيع الحصول على عرض مغر ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي: “لكن النادي لا يفكر في ذلك كما هو الحال بالنسبة للنيجيري أجاي والأنغولي جيرالدو”.

ودافع مدير الكرة في الأهلي عن أزارو، مشيرا إلى أن خسارة الفريق يتحملها الجميع وليس لاعب بعينه، في إشارة للانتقادات التي طالت الدولي المغربي بسبب إهداره الفرص السهلة التي كانت سببا في خروج الأهلي من كأس مصر هذا الموسم.

وتناقلت وسائل إعلام مصرية مؤخرا، أنباء عن رغبة إدارة الأهلي في بيع صاحب الـ24 عاما، بعد موقف جماهير الفريق المصري تجاه اللاعب، خلال آخر دقائق مباراة الفريق “الأحمر” أمام نادي “اطلع برة” من جنوب السودان (9-0)، التي أقيمت نهاية الشهر الماضي، ضمن الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث هتفت جماهير الأهلي بصوت واحد، مطالبة الدولي المغربي بالرحيل.

المصدر: وكالات