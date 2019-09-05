ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية أفريقيا الوسطى لوران انجون بابا والوفد المرافق له.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه توطيدها بحضور وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ووكيل وزارة الخارجية لجمهورية أفريقيا الوسطى لشؤون الفرنكوفونية ومراسم الدولة شانسيل سيكودي نديباي.

وبدوره،رحب الثني بالوفد مقدما إليه الشكر لشجاعة جمهورية أفريقيا الوسطى وقوفها مع خيارات الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه،مؤكداً على أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس الأربعاء بين البلدين،مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تقف الدول الأفريقية والعالم موقف أفريقيا الوسطى في انحيازها للحق أمام الباطل.

كما أبدى ترحيبه التام بالتوقيع على مذكرة تفاهم ما بين وزارة خارجية الحكومة المؤقتة ووزارة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى لفتح آفاق التعاون في جميع المجالات ومنها على وجه الخصوص إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي و الزراعي والتعاون المشترك للحد من الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب والعمل على تأسيس قنصلية لجمهورية أفريقيا الوسطى في مدينة بنغازي.

ومن جهته،عبر رئيس مجلس البرلمان الوطني بأفريقيا الوسطى عن سعادته بزيارة ليبيا و لقائه مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة،مؤكداً على أن أفريقيا الوسطى ستقف دائما مع شريعة مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

هذا وحضر اللقاء كل من القائم بالأعمال في سفارة ليبيا بجمهورية أفريقيا الوسطى حسين محمد بدر والمستشار عبد الحميد المقيرحي مدير مكتب وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة المؤقتة.

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