فلسطين – كثف الجيش الإسرائيلي امس انتشاره في مدينة الخليل ومحيطها وأغلق المحال التجارية، تحضيرا لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة، وخاصة في محيط الحرم الإبراهيمي وحي السلايمة وحي واد الحصين وحي الراس وحي تل أرميدة وشارع الشهداء، ودفعت بوحدة خاصة إلى المنطقة التي من المفترض أن يزورها نتنياهو منذ أول من أمس، وفتشت العديد من المنازل الفلسطينية والشوارع والمداخل.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي أجبر المحلات التجارية من منطقة الراس وصولا حتى المسجد الإبراهيمي على إغلاق أبوابها، وأمر بإخلاء 12 مدرسة في محيط المسجد الإبراهيمي.

وهذه الزيارة الأولى من نوعها لنتنياهو بصفته الرسمية منذ 13 عاما، وسط احتجاجات واستعدادات فلسطينية للتصدي لها.

واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن “مشاركة نتنياهو في اقتحام الحرم الإبراهيمي، جزء من المخطط التهويدي، واستكمال لعملية سلخه عن عروبته، وشاهد حي على عنصرية الاحتلال وتطرفه”.

وحملت الهيئة “السلطات الإسرائيلية عواقب عمليات الاستفزاز اليومية لمشاعر الفلسطينيين”، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها “اليونسكو” بتحمل مسؤولياتها في حماية المقدسات ودور العبادة.

كما دعت جمعية “شباب ضد الاستيطان” أهالي مدينة الخليل في البلدة القديمة خصوصا في محيط المسجد الإبراهيمي، إلى رفع أعلام سوداء على أسطح منازلهم رفضا لزيارة نتانياهو المقررة عند حوالي الساعة الخامسة عصر اليوم.

وطالبت الجمعية الأهالي بعدم التعاطي مع زيارة نتنياهو، ونبذ ومقاطعة أي شخصية فلسطينية تحاول استقباله.

المصدر: “معا”+RT