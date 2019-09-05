روسيا – منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، وسام القديس الرسول أندراوس المدعو أولا .

وقد رد رئيس الوزراء الهندي بالإعراب عن شكره للرئيس وللشعب الروسي:

فخامة الرئيس، لقد قدمتم لي أرفع وسام روسي. وأنا ممتن لكم ولشعب روسيا على هذه الجائزة. إن هذا الوسام يجسد الصداقة المتينة التي تربط بين شعبينا، وإنه لشرف عظيم لأكثر من مليار هندي يمثلون شعبنا.

من جانبه أعلن الرئيس بوتين أن مراسم تقليد الوسام سوف تعقد في الكرملين، وقد نشر مرسوم التقليد في أبريل الماضي. ويلتقي الرئيس الروسي رئيس الوزراء الهندي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث تمت دعوته للمشاركة بوصفه الضيف الرئيسي في المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يقام في المدينة.

وقد منح الوسام لرئيس الوزراء الهندي لخدماته المتميزة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين روسيا وجمهورية الهند ودوره في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين الروسي والهندي.

المصدر: RT