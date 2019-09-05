ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء اللقاء الثالث في سلسلة لقاءات التشاور الوطني التي دعا إليها بحضور الصادق الكحيلي وعدد من النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس إلى جانب أعضاء المجلس الرئاسي.

السراج أشاد بحسب مكتبه الاعلامي بشجاعة النواب المقاطعين والمنشقين الذين وصفهم بـ”المنحازون للوطن ” والذين كسروا حالة الجمود التي تسيطر على اداء المجلس ليلعب الدور الوطني المنوط به في مواجهة الأزمة الخطيرة الراهنة التي تهدد وحدة الوطن وتماسكه، على حد قوله.

وقال السراج :” إن لقاء اليوم يأتي لإثراء الحوار الذي بدأ السبت الماضي مع النخب والفعاليات السياسية والفكرية والاجتماعية، لصياغة مشروع وطني لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ووضع خريطة التحرك نحو الدولة المدنية، بدستورها وهياكلها وعلاقات التكامل والتماس فيما بينها”.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على أن العمل السياسي وجلسات الحوار والتشاور لا تعني التوقف عن مقاومة ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة ) ودحره ، معتبراً ذلك حقًا مشروعًا في الدفاع عن النفس،وان ما وصفه بـ “العدوان على طرابلس” محاولة لإعادة الساعة إلى الوراء وتحكم شخص وصفه بـ”المهووس” بالسلطة على مقدرات البلاد في اشارة منه للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضاف :” إن ما سيطرحه المجتمعون في هذا اللقاء يشكل مع التصورات السابقة واللاحقة أساسًا للتوجه العام سواء في معالجة الازمة الحالية وسبل تجاوزها أو تحديد المسار نحو الدولة المدنية المنشودة”.

واعتبر رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي التشاور المتسع الشامل لمختلف التوجهات مهما وصلت درجة الخلاف فيما بينها هو لبنة في البناء الديموقراطي ورد عملي على الإفتراءات التي يروجها البعض بأن مجتمعاتنا غير مؤهلة للديموقراطية حسب تعبيره.

السراج إختتم حديثه بالقول:” بأن امامنا اليوم الفرصة للتعبير بحرية عن قناعاتنا وما نود تحقيقه لبلادنا، وان نستخلص من نقاشاتنا سبل الوصول إلى الهدف الذي نتفق جميعا حوله، وهو أمن ووحدة واستقرار الوطن وازدهاره”.