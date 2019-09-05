ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر اللقاء الذي جمع أعضاء مجلسهم مع الرئاسي بـ”الجيد”.

الشاطر وفي تصريح خص به موقع “عين ليبيا ” الأربعاء قال :”إن كل أعضاء مجلس الدولة تحدثوا وجاءت كلماتهم موحدة الخطاب من حيث انتقاد الأداء الضعيف للمجلس الرئاسي وتهاونه في أخذ الاحتياطات اللازمة لما ظل مجرم الحرب يتوعد به بغزو العاصمة طرابلس طيلة السنوات الثلاث الماضية ولا انتبه لتحشيده لقواته طيلة اشهر عدة قبل ارتكاب جريمته يوم 4 ابريل الماضي، وتساءلوا أين كان المجلس الرئاسي وأين كانت أجهزة استخباراته”.

وبحسب الشاطر فقد عبر أعضاء مجلس الدولة عن تمسكهم بـ”ثورة فبراير” ورفضهم الكامل لعودة حكم الفرد وعسكرة الدولة، مُطالبين بتحسين الأداء الضعيف للمجلس الرئاسي بما يرتقي إلى مستوى الأداء الممتاز لمن وصفهم بـ”الثوار” في الجبهات الذيبن زعم بأنهم كبدوا القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر أفدح الخسائر.

وأشار الشاطر إلى أن الاعضاء طالبوا أيضاً بسرعة تعيين وزير للدفاع ووكيل لهذه الوزارة وتعيين أمراء عسكريين لكافة المناطق في ربوع الدولة الليبية،مؤكدين على ضرورة معالجة الضعف في أداء وزارة الخارجية من الناحيتين السياسية ولدبلوماسية.

كما شدد أعضاء مجلس الدولة بحسب تصريح الشاطر على ضرورة إلحاق الهزيمة العسكرية بمن وصفهم بـ”قوات حفتر) (القوات المسلحة الليبية) قبل التحرك نحو التسوية السياسية، مؤكدين عدم القبول بـ”حفتر” أو من يمثله كطرف في أي حوار سياسي قادم.

واختتم الشاطر تصريحه :” لا يهمني ما نقدمه للمجتمع الدولي من مبادرات حلول استرضاء له وإنما يهمني ما نحققه للمواطن من أمن واستقرار لينعم بحياة كريمة”.